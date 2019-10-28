В США умер диссидент и писатель Владимир Буковский

Москва, 28 октября. Советский диссидент и писатель Владимир Буковский скончался на 77-м году жизни в британском городе Кэмбридж. Об этом рассказали в пресс-службе организации Bukovsky Center.

Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца. В пресс-центре добавили, что Буковский скончался в 21.30 по Гринвичу в больнице «Эдденбрукс». Буковский был известным в Советском Союзе политическим и общественным деятелем.

Из-за «антисоветской пропаганды» он немалое время провел в тюрьмах. В 1976 году в аэропорту Цюриха советское правительство обменяло писателя на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

В 2015 году Владимира Буковского обвинили в педофилии. Обвинение 72-летнему политику предъявила британская прокуратура (Буковский много лет жил в английском городе Кембридж). Буковского обвинили в нескольких эпизодах изготовления и хранения детской порнографии.

Ранее в США умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах». Мейхью получил мировую известность после того, как сыграл роль инопланетянина Чубакки в оригинальной кинотрилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер получил эту роль во многом из-за собственного внушительного роста, составлявшего 2,2 метра.

Впоследствии Мейхью сыграл Чубакку в фильмах «Звездные войны: Месть ситхов» (2005 год) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год). Во время съемок последнего эпизода саги актер выступил в роли консультанта по исполнению роли Чубакки.