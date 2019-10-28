В ДНР оценили вывоз украинскими националистами оружия из Золотого

Не исключено, что украинские националистические формирования на территории Донбасса смогли договориться с руководством страны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Вывоз оружия

Представители украинских незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из села Золотое в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян.

«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия», — сообщает Троян

Кроме того, Троян назвал представителей националистических батальонов «ветеранами-добровольцами», подчеркнув законный характер имеющегося у них на руках оружия. Он заметил, что в настоящий момент в поселке Золотое находится «группа волонтеров без оружия».

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября посетил позиции добровольцев в населенном пункте Золотое Луганской области, где побеседовал с обороняющими так называемый последний блокпост. Также украинский лидер встретился там с вооруженными националистами. Разговор с ними прошел на повышенных тонах. Президент Украины потребовал от бойцов не мешать разведению войск.

«Хорошая мина при плохой игре»

Как отметил Александр Матюшин, радикальные украинские националисты могли как и вывезти вооружение, так и сделать это лишь на словах. Потому что если они уберут оружие из Золотого и Катериновки, тогда пропадает сам смысл их нахождения на участках пробного разведения сил.

«И это может говорить только об одном. Тайные и явные инициаторы акции «нет капитуляции» за кулисами договорились о чем-то с властью и получили некие преференции. Оставив при этом людей без оружия на линии фронта для сохранения хорошей мины при плохой игре, перед широкими массами все предстает в хорошем свете. Это выгодно и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и украинским радикалам», — пояснил Александр Матюшин.

По его мнению, Зеленский показал свою власть, убрав оружие у националистов на участке пробного разведения сил. Радикалы, в свою очередь, чтобы не накалять гражданское противостояние, пошли на уступки президенту и вывезли оружие, при этом оставив своих невооруженных соратников в зоне соприкосновения.

Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если он примет решение развести силы в зоне соприкосновения.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — заявил Билецкий.

Напомним, в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины нет.