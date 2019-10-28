США отказались передать России летчика Ярошенко

Москва, 28 октября. Американские власти ответили отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщается в письме руководителя департамента международных переводов Паулы Вульф в министерство юстиции РФ.

В документе указано, что отказ обусловлен «серьезностью обвинений и тяжестью преступления». Как оказалось, вердикт приняли еще 7 октября, но семья заключенного узнала о нем почти через три недели — 26 октября. По словам самого Ярошенко, он был удивлен этому решению.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду», – признался россиянин.

Ярошенко выразил уверенность в том, что РФ продолжит прилагать усилия, чтобы вернуть его на родину. Теперь Ярошенко сможет задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц только через 24 месяца, пишут «Известия».

Как сообщала «Газета.Ru», американские власти осудили Ярошенко 18 лет назад на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков». Весной 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.