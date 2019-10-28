Москва, 28 октября. Ведущая программы «Жить здорово!» и главный теледоктор страны Елена Малышева поделилась рецептом противоракового чая. Напиток, помогающий предотвратить возникновение онкологических заболеваний, можно пить каждый день.

Малышева озвучила рецепт совместно с соведущим — иммунологом Андреем Продеусом. В основе напитка лежит обычный зеленый чай, который содержит вещество эпигаллокатехин-3-галлат. Этот элемент препятствует продуцированию специального белка циклин D1, который способствует возникновению и размножению раковых клеток.

Кроме того, в состав чудодейственного напитка от Малышевой входят куркума, черный молотый перец и имбирь. Куркума содержит куркумин, подавляющий рост злокачественных новообразований, что было доказано экспериментально. Черный перец усиливает действие куркумина. Имбирь содержит гингерол и обладает противовоспалительным действием, пишет «ФедералПресс». Он не только обеззараживает ротовую полость, но и убивает бактерию Helicobacter pylori, провоцирующую язву и рак желудка.

Итоговый рецепт противоракового чая, которым поделились Малышева и Продеус, выглядит так: нужно взять 200 миллилитров зеленого чая, добавить туда 15 миллиграмм куркумы, 25 миллиграмм черного молотого перца и 2,5 грамма имбиря. Отмечается, что специи нужно добавлять в чай, когда он остынет до 60 градусов, сообщает «Газета Кемерова».

По словам ведущих программы «Жить здорово!», этот напиток способен не только снизить риск возникновения онкологического заболевания, но и предотвратить дальнейшее развитие уже существующего рака. При этом Малышева подчеркнула, что чай лишь помогает в борьбе с онкологией и не отменяет полноценного лечения.

Ранее Малышева назвала пять популярных у россиян способов борьбы с простудой, которые на самом деле являются бесполезными. Например, витамин C, по словам теледоктора, не помогает защититься от болезней.