Москва, 28 октября. Член Конгресса США Кeти Xилл подала в отставку после поступивших в ее адрес обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками. Об этом она рассказала в Twitter.

Как пояснила политик, она с «разбитым сердцем» объявляет о своем уходе из Конгресса. Член Конгресса США подала в отставку из-за секс-скандала.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



See my official statement below. pic.twitter.com/nG97RQIwvO — Rep. Katie Hill (@RepKatieHill) October 27, 2019

Ранее комитет по этике палаты представителей организовал расследование против политика в связи с обвинениями в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.

Ранее корреспондент Шарлотт Эдвардс рассказала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повел себя неподобающим образом по отношению к ней 20 лет назад. Она вспомнила, как в 1999 году он сжимал ее бедро под столом во время частного обеда с коллегами. Представитель офиса премьер-министра уже заявил, что это неправда.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с новыми обвинениями, которые вынужден отвергать. Журналистка Шарлотт Эдвардс рассказала общественности об одном случае, имевшем место в 1999 году, когда Джонсон, в то время работавший редактором в издании The Spectator, сжал ее бедро совершенно неподобающим образом.



Этой историей Шарлотт Эдвардс поделилась в своей колонке в Sunday Times — по ее словам, возмутительную вольность Джонсон, незадолго до этого занявший должность редактора в The Spectator, позволил себе во время частного обеда. «Я сижу справа от Джонсона, — вспоминает Эдвардс в своей колонке. — Слева от него сидит молодая женщина, с которой я знакома».