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Член Конгресса США подала в отставку из-за секс-скандала

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Член Конгресса США подала в отставку из-за секс-скандала

Москва, 28 октября. Член Конгресса  США Кeти Xилл подала в отставку после поступивших в ее адрес обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками. Об этом она рассказала в Twitter.

Как пояснила политик, она с «разбитым сердцем» объявляет о своем уходе из Конгресса. Член Конгресса США подала в отставку из-за секс-скандала. 

Ранее комитет по этике палаты представителей организовал расследование против политика в связи с обвинениями в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.

Ранее корреспондент Шарлотт Эдвардс рассказала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повел себя неподобающим образом по отношению к ней 20 лет назад. Она вспомнила, как в 1999 году он сжимал ее бедро под столом во время частного обеда с коллегами. Представитель офиса премьер-министра уже заявил, что это неправда.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с новыми обвинениями, которые вынужден отвергать. Журналистка Шарлотт Эдвардс рассказала общественности об одном случае, имевшем место в 1999 году, когда Джонсон, в то время работавший редактором в издании The Spectator, сжал ее бедро совершенно неподобающим образом.


Этой историей Шарлотт Эдвардс поделилась в своей колонке в Sunday Times — по ее словам, возмутительную вольность Джонсон, незадолго до этого занявший должность редактора в The Spectator, позволил себе во время частного обеда. «Я сижу справа от Джонсона, — вспоминает Эдвардс в своей колонке. — Слева от него сидит молодая женщина, с которой я знакома».

Член Конгресса США подала в отставку из-за секс-скандала

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Источник: Twitter
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