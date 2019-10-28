Москва, 28 октября. Президент США Дональд Трамп официально объявил об успешно проведенной операции по ликвидации главаря запрещенного в России «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев усомнился в реальности заявлений Вашингтона.

Трампа уличили во лжи после его слов о «самоподрыве» аль-Багдади в Сирии. Ранее американский лидер уточнил, что в ходе специальной операции были задействованы вертолеты и группа обученных военнослужащих. Помимо самого главаря, сообщалось, что было уничтожено значительное число боевиков. Как пишет «ПолитЭксперт», по данным американской стороны, Во время специальной операции аль-Багдади подорвал пояс смертника, подтвердить личность убитого якобы помог тест ДНК. По мнению специалиста, есть вопрос, который хочется задать Трампу. Эксперт задался вопросом, с чем американские исследователи сравнивали биоматериалы?

«Они вряд ли имели образцы аль-Багдади, так как в Ираке у заключенных «Кэмп Букка», в то время как будущий главарь ИГ1 отбывал наказание, не осуществляли забор ДНК. Это первый вопрос, который наводит на определенные размышления», — сказал он.

США, заявляя об «убийстве» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, пытаются поднять свой рейтинг, надеясь спасти свою сильно пошатнувшуюся репутацию после бегства американского военного контингента с сирийской территории, контролируемой курдами-боевиками. Соответствующее мнение выразил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», журналист и писатель Виктор Баранец.

США похвастались очередной «ликвидацией» главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. В своем официальном заявлении президент США Дональд Трамп заявил, что действовавшие на территории сирийского Идлиба военные спецслужбы США и провели операцию по уничтожению главного исламского террориста.

Следует отметить, что военные США неоднократно заявляли о ликвидации аль-Багдади, ни разу не предоставив никаких доказательств. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», журналист и писатель Виктор Баранец обратил внимание на то, что сегодняшнее заявление об убийстве боевика прозвучало уже в девятый раз.

1 Организация запрещена на территории РФ.