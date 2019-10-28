В России назвали «сплошным цирком» ситуацию вокруг батальона «Азов» в Донбассе

Уговоры украинских радикалов Киевом напоминают сплошной цирк; президент Украины Владимир Зеленский пытается оттянуть процесс реализации Минских соглашений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

«Недопущение капитуляции»

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» в случае развода войск на линии соприкосновения на территории Донбасса. По ее словам, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении Минских соглашений.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей», — отметила Захарова.

Ранее Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если Киев примет решение о разводе сил в регионе.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — заявил Билецкий.

Сплошной цирк

Как отметил Андрей Иванов, Мария Захарова абсолютно правильно сделала акцент на Минских соглашениях. Ведь именно за их невыполнение Россию продолжают ограничивать санкциями. Но Россия — не сторона конфликта. И вот сейчас это наглядно увидели все.

«Президент Зеленский решил на словах выполнить все пункты минских договоренностей. Но оказывается, что он просто не имеет никакой власти в стране. У него большинство в Раде, но есть какие-то боевики, которых почему-то не могут разоружить. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что все эти уговоры радикалов на камеру — это сплошной цирк. При желании националистов можно разоружить», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что даже в 2014 году, сразу после госпереворота в Киеве, когда украинская государственность разваливается на глазах, даже новая постмайданная власть нашла верные закону подразделения МВД и ликвидировала Сашку Билого.

«Неужели сегодня Зеленский, имеющий поддержку, не может усмирить каких-то маргиналов? Просто Зеленскому нужно найти любой повод, чтобы Минские соглашения не выполнить. И дело тут вот в чем. Все предыдущие годы украинскую политику определял примерно миллион человек из западных областей. Это сплоченная общность, которая направляла власть идеологически. Остальные украинцы мирились с этим», — добавил Андрей Иванов.

Сейчас же, заметил политолог, после всех страданий появилась еще и общность в несколько миллионов в Донбассе. Если Донбасс действительно реинтегрировать в Украину, то политику придется менять коренным образом, саму идеологию государственности, но на это никто в Киеве не готов, уверен эксперт.

«И вот Зеленский разыгрывает из себя дурачка. Мол, я и не против мира, но вот какие-то ребята на передовой не дают ничего сделать, но я сними поговорю и так далее. Другое дело, что бесконечно так тянуть резину нельзя, в мире все все прекрасно видят. Но факт остается фактом, именно украинская сторона срывает Минские соглашения. Просто при Петре Порошенко это подавалось под одним «соусом», а при Зеленском — под какой-то совсем странной субстанцией», — заключил Андрей Иванов.

Напомним, в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины нет.