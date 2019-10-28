Москва, 28 октября. ФАС провела предварительный анализ причин роста энергоцен на рынке на сутки вперед в январе-июне текущего года. Об этом сообщил глава службы Виталий Королев.

Ведомство пришло к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ, что и спровоцировало стремительный рост энергоцен. Как уточнили специалисты, в европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%. ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен.

Кроме того, переплата промышленности и государственных структур достигла 60 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», получив жалобы от потребителей, служба запросила статистику о торгах у «Совета рынка» (регулятор энергорынков) и у «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). Выяснилось, что энергетики подавали завышенные ценовые заявки на РСВ, уровень которых иногда превышал среднерыночные индексы более чем на 30%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала в эфире телеканала CNN случаи превышения допустимого уровня громкости.

В эфире телеканала ФАС обнаружила ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и логотипом телеканала превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

По факту признания комиссией ФАС РФ нарушений рекламного законодательства ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» (вещатель CNN Internayional в России) было выдано предписание.

В результате 19 августа 2019 года ФАС России привлекла вещателя к административной ответственности — штрафу в размере 200 тысяч рублей — за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале.

Однако, в России телеканал CNN известен не только нарушением рекламного законодательства, но и фейковыми новостями о стране. Напомним, летом 2019 года группа журналистов CNN была уличена в откровенной фабрикации негативных новостей о России. Сотрудники телеканала заплатили жителям ЦАР за то, чтобы в кадре они рассказали, якобы русские забирают у них ресурсы.