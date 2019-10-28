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Япония планирует создать систему безопасной навигации в Арктике

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Япония планирует создать систему безопасной навигации в Арктике

Токио, 28 октября. Японское правительство планирует создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане. В будущем Япония намеревается использовать данный маршрут для транспортировки грузов, пишет газета Yomiuri.

По данным издания, в рамках проекта будет построен новый ледокол. На судно установят специальные радары, позволяющие измерять толщину льда и мониторить водную поверхность. Благодаря этим данным, а также информации, поступающей со спутников, можно будет выработать наиболее безопасный и оптимальный маршрут для торговых кораблей с минимальными затратами на топливо, пишут «Известия».

Сейчас Япония владеет исследовательским судном «Мирай», которое могло бы выполнять подобные задачи, однако возможности корабля не позволяют ему перемещаться в Северном Ледовитом океане в любой сезон. В связи с этим японское правительство приняло решение построить новый ледокол к концу 2020 года. На создание самой системы мониторинга Япония выделила из бюджета около 650 миллионов иен (6 миллионов долларов).

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Юрий Аверьянов заявил, что Арктику нужно осваивать при учете национальных интересов стран региона, поскольку чрезвычайные ситуации там опаснее, чем где-либо. Он также подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного международного диалога по арктическому вопросу.

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Источник: Yomiuri
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