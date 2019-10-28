Семья с годовалым ребенком без вести пропала в Томской области

Томск, 28 октября. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели ищут пропавшую без вести семью с годовалым ребенком в Томской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМЧС.

По данным ведомства, семья из трех человек на машине выехала из Томска в Белый Яр в минувшую субботу, 26 октября. Именно тогда они в последний раз выходили на связь.

Отмечается, что поисковые работы ведутся в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. В них принимают участие свыше 40 спасателей, а также задействованы шесть единиц техники. В МЧС уточнили, что запрос на привлечение спасателей к проведению поисковых работ поступил из полиции.

Напомним, 21 октября двенадцатилетний школьник пропал в российской столице.