Москва, 28 октября. Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом рассказали в Российском обществе клинической онкологии.

Стал известен средний возраст диагностики рака в России. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года. Для представительниц слабого пола он составляет 64,2 года.

Как пишет RT, за 10 лет этот показатель изменился: в 2008 году средний возраст заболевших граждан мужского пола составил 63,8 года, женщин — 63,3. Как уточнил эксперт Российского общества клинической онкологии Федор Моисеенко, онкологические заболевания — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений.

Когда эти нарушения достигают критических значений, начинается формирование опухолей в старшей возрастной группе.

Среди самых частых причин смерти россиянок трудоспособного возраста оказалась онкология, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему новообразования чаще других заболеваний становятся причиной гибели женщин в стране. По его словам, причиной всему является увеличившаяся продолжительность жизни людей.

Ранее министерство здравоохранения России назвало главные причины смертности российских женщин. Стало известно, что в каждом четвертом случае причиной гибели является онкологическое заболевание (23,8%). Около 22,9% приходится на болезни сосудов и кровообращения. Внешние обстоятельства становятся причиной смерти женщин в РФ только в 19,2% случаях.

Онищенко прокомментировал исследование ведомства. По его словам, россияне стали дольше жить. Он напомнил, что из 146 миллионов населения 46 миллионов — это люди старше 55 лет.

Онищенко обвинил мужчин в большом числе онкологических заболеваний у россиянок. Он уточнил, что сильный пол не создает условия, в которых представительницы слабого пола могли бы выполнять спокойно свою детородную функцию. Он напомнил, что многие женщины рожают первого ребенка только после 30 лет, а такие роды с точки зрения физиологии являются более сложными.