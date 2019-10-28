Назван топ-3 российских регионов с самой низкой безработицей

Москва, 28 октября. Самый низкий уровень безработицы за три летних месяца текущего года зафиксирован в российской столице.

Согласно итогам исследования, уровень безработицы в Москве прошедшим летом составил всего 1,3%. На второй строчке оказалась Северная столица — 1,4%. Тройку замкнул Ямало-Ненецкий автономный (ЯНАО) — 2,1%, сообщает РИА Новости.

По данным издания, самой непростой оказалась ситуация в Ингушетии: безработными числятся 26,2% граждан. Далее по списку идут Чечня и Северная Осетия — 13,4% и 12,6% соответственно.

Сообщается, что средний уровень безработицы по Российской Федерации составляет 4,4%. Возраст среднестатистического безработного — примерно 35,5 лет, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в августе 2019 года численность безработных в стране сократилась до 3,3 миллиона человек и обновила исторический минимум. Согласно данным Росстата, в госучреждениях службы занятости в качестве безработных было зафиксировано примерно 700 тысяч человек, 600 тысяч из которых получают пособия по безработице.