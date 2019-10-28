Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

СМИ узнали об отказе правительства вводить «налог Чубайса»

31
0 Оставить комментарий

СМИ узнали об отказе правительства вводить «налог Чубайса»

Москва, 28 октября. Российское министерство экономического развития исключило из законопроекта о государственном регулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные Анатолием Чубайсом.

Такое решение было основано на заключениях министерства энергетики, министерства промышленности и торговли, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

К примеру, эксперты РСПП считают, что углеродный налог, в случае его принятия, негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса. Взамен глава Союза Александр Шохин предложил выстроить систему учета выбросов.

Напомним, что инициатива председатель правления «Роснано» Анатолия Чубайса состояла в том, чтобы стимулировать промышленников снижать вредные выбросы. Ставки налога в предложенной концепции минимальны.

По словам Чубайса, в постановлении правительства в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату есть вопросы, связанные с изменением уровня выбросов. План подразумевает создание российской системы государственного учета выбросов.

СМИ узнали об отказе правительства вводить «налог Чубайса»

Сразу после этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что предложенный углеродный налог только ухудшит положение в экономике.

infox - new
Источник: РБК
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров