СМИ узнали об отказе правительства вводить «налог Чубайса»

Москва, 28 октября. Российское министерство экономического развития исключило из законопроекта о государственном регулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные Анатолием Чубайсом.

Такое решение было основано на заключениях министерства энергетики, министерства промышленности и торговли, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

К примеру, эксперты РСПП считают, что углеродный налог, в случае его принятия, негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса. Взамен глава Союза Александр Шохин предложил выстроить систему учета выбросов.

Напомним, что инициатива председатель правления «Роснано» Анатолия Чубайса состояла в том, чтобы стимулировать промышленников снижать вредные выбросы. Ставки налога в предложенной концепции минимальны.

По словам Чубайса, в постановлении правительства в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату есть вопросы, связанные с изменением уровня выбросов. План подразумевает создание российской системы государственного учета выбросов.

Сразу после этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что предложенный углеродный налог только ухудшит положение в экономике.