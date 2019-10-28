Стала известна стоимость проезда по новой трассе Москва — Петербург

Москва, 28 октября. Опубликована стоимость проезда на легковом автомобиле на всем протяжении трассы М-11 Москва — Петербург, сдача в эксплуатацию которой запланирована на ноябрь текущего года.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на приказ компании «Автодор», которая управляет платными трассами в стране, поездка по новой автостраде в среднем обойдется автолюбителям от 1300 до 2000 рублей.

«Решения по дифференциации тарифов позволяют распределять трафик на трассах наиболее эффективным образом. Нововведение коснется только легковых автомобилей первой категории (высотой до двух метров)», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

При этом для водителей, которые управляют машинами второй категории (высота более двух метров), стоимость проезда от Москвы до Петербурга составит 2030 рублей, с транспондером — 1521 рубль.

Водителям грузовиков при проезде по всей новой трассе придется заплатить 2710 рублей, автобусов – 3980 руб. При использовании транспондера цена будет меньше – 2106 и 3188 рублей, соответственно.

К слову, путешествие на поезде из Москвы до Петербурга сейчас обходиться гражданам от 1089 до 2410 рублей, при этом время в пути составляет от семи до десяти часов. Если же ехать на «Сапсане», то время в пути – около четырех часов, цена — 2207–4700 рублей.

Напомним, что М-11 станет платным дублером трассы М-10 «Россия» и позволит автолюбителям добраться от МКАД до примыкания к КАД вокруг Петербурга. Строительство платной трассы началось в 2012 году.