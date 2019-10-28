Захарова отреагировала на угрозы «Азова» о вводе боевиков в Золотое. События дня. ФАН-ТВ

Захарова ответила на угрозы «Азова» Весь мир наконец узнал виновников срыва Минских соглашений по Донбассу. Так спикер российского МИД Мария Захарова ответила на новости о возможном вводе 10 тыс. боевиков в поселок Золотое. Ранее об этих планах рассказал один из лидеров украинского батальона «Азов» Андрей Билецкий. Столь грозный ультиматум он поставил перед президентом страны Владимиром Зеленским, если тот примет решение о разведении сил в регионе. Отметим, что поселок Золотое украинский лидер посещал на выходных, там он пообщался с местными боевиками — националистами, которые представились добровольцами. Зеленский потребовал от них «сложить оружие», но энтузиазма с их стороны не увидел. Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не раз обвиняла националистов в срыве «Минска», однако коллективный Запад, увы, этого не слышал.

Минобороны РФ усомнилось в смерти аль-Багдади Минобороны России усомнилось в последних заявлениях США о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, лидера «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации). В военном ведомстве обратили внимание, что за последние дни не зафиксировано никаких авиаударов США и международной коалиции в Идлибе, а смерть аль-Багдади не подтверждена никакими реальными фактами. Напомним, что накануне эту информацию распространил президент США Дональд Трамп. Отметим, что в западных СМИ новости о смерти аль-Багдади появлялись довольно часто. Но, как и сейчас, никаких доказательств, кроме голословных завялений Штатов, нет.

Россиян предупредили об опасности поездок в США Россиянам стоит соблюдать предельную осторожность при поездке в США. С таким предупреждением в эфире «Первого канала» выступил посол нашей страны в Штатах Анатолий Антонов. Чуть ранее дипломаты напомнили, что «охота на россиян» продолжается, и наши соотечественники по-прежнему остаются в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Эта тема вновь стала обсуждаться после возвращения на родину россиянки Марии Бутиной. В прошлом году ее задержали в США, а затем осудили на полтора года за незаконную работу иностранным агентом. В российском МИД такое решение суда назвали сфабрикованным.