США хотят выдать за успех слухи о «ликвидации» главаря ИГ аль-Багдади, считает эксперт

Москва, 28 октября. Заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о якобы содействии России в ликвидации главаря «Исламского государства»1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади в сирийском Идлибе голословны, как и сами слухи об уничтожении боевика. Таким мнением поделился доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Серегичев.

Американский глава Трамп в прямом эфире поблагодарил российскую сторону за «участие» в операции против аль-Багдади. По словам лидера Штатов, РФ якобы открыла воздушное пространство для американских летательных аппаратов. Этот фейк был сразу же опровергнут Минобороны России.

«РФ не известно о содействии пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве особо отметили, что достоверной информации о проведении американской операции нет, кроме того, Москва никак ей не содействовала. В ведомстве призвали предоставить доказательства ликвидации аль-Багдади.

Серегичев призвал не верить голословным заявлениям Вашингтона. По мнению эксперта, США никого не ликвидировали.

«Скорее, это американцы раскрутили его [аль-Багдади] как реально важного руководителя, чтобы его можно было легко уничтожить и выдать это за крупный успех», — передает «Политэксперт» слова доцента.

Стоит отметить, что выступление Трампа в прямом эфире — новость для внутреннего пользования, поскольку ранее был поднят вопрос об импичменте главы Белого дома. Американский президент все прекрасно понимает и показывает, что он замечательный лидер и главнокомандующий.

Большинство экспертов усомнились в достоверности слухов о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. США в течение последних лет раз за разом «убивают» террориста. Так, летом 2017 года сообщалось о его гибели в Ракке, но оказалось, что тогда главарь боевиков просто сбежал. Это далеко не единственный случай.

1 Организация запрещена на территории РФ.