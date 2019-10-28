Нелепые заявления Трампа о «нейтрализации» аль-Багдади полностью его дискредитируют — эксперт

Москва, 28 октября. Российское министерство обороны показало, что Москва не признает слова Дональда Трампа об очередной «смерти» лидера запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади.

С заявлением на тему в интервью изданию «НьюИнформ» выступил директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

«Полагаю, что если США не представят необходимые доказательства о ликвидации главаря ИГ1, то позиция РФ в лице главы государства не заставит себя ждать. И это будет серьезная дискредитация США и президента Дональда Трампа лично», — отметил кандидат юридических наук.

Исаев добавил, что заявления США об уничтожении главаря «Исламского государства»1 есть не что иное, как попытка Вашингтона вернуться «в ближневосточную повестку в качестве ведущего игрока».

Как напоминает RT, накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что военные США якобы провели операцию по уничтожению лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

По версии хозяина Белого дома, главарь террористической группировки подорвал себя, в связи с чем Штаты не могут показать тело бандита, так как оно полностью обезображено. Опознать аль-Багдади, как сообщил Трамп, удалось после «анализа ДНК».

Добавим, что в российском министерстве обороны заявили, что не располагают доказательствами ликвидации главаря ИГИЛ. Версию американцев поставили под сомнение и многие эксперты.

1 Организация запрещена на территории РФ.