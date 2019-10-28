Курдские радикалы нападают на турецкие войска в Сирии по заказу Вашингтона

Дамаск, 28 октября. По мнению эксперта по геополитике Константина Соколова, за нападениями курдских боевиков в Сирии на военных Турции стоят Соединенные Штаты.

Размышлениями на тему член-корреспондент Российской академии естественных наук поделился в интервью изданию «Слово и дело», отметив, что между курдами и американцами могут быть подобного рода соглашения.

«Естественно, многолетнее финансирование со стороны Штатов означает, что среди курдов есть те, которые проклинают США за предательство, а есть те, кто послушно выполняет их приказы», — отметил эксперт.

По мнению политолога, среди курдов-террористов есть личности, которые будут прилагать усилия для того, чтобы сорвать процесс выполнения договоренностей между Россией, Турцией и Сирией.

«Весьма вероятно, что это сделано по заказу из Вашингтона, потому, что им надо спасать лицо. Я думаю, что, скорее всего, это импульсивное действие, потому что по мере развития событий в Соединенных Штатах все больше понимают масштаб потерь», — констатировал Константин Соколов.

Как напоминает RT, новости о нападениях на военнослужащих Турции приходят из Ракки и Хасаки. Курдские боевики атаковали турецкие силы в районе населенного пункта Шаракрак, а также к востоку от Рас аль-Айна.

Добавим, что ранее эксперт Алексей Образцов рассказал, как военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдов-боевиков стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.