Военная полиция РФ помогает с отводом курдов от границы Турции и Сирии

Дамаск, 28 октября. Военная полиция России содействует отводу подразделений курдских боевиков и их вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции.

Информация об этом содержится в тезисах выступления руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Сергея Романенко.

Российский военный напомнил, что в соответствии с пунктами российско-турецкого меморандума, подписанного на прошлой неделе, в среду 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийские пограничники.

«Им надлежит в срок до шести часов вечере 29 октября 2019 года содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы», — уточнил генерал-майор.

Романенко добавил, что сразу после отвода подразделений курдских боевиков начнется патрулирование границы военных России и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» и города Камышлы.

«Все подразделения курдских отрядов также должны быть выведены из Манбиджа и Таль Рифата. Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы», — резюмировал руководитель ЦПВС.

Как напоминает «Газета.ru», военная полиция России за минувшие сутки провела патрулирование сирийско-турецкой границы по трем маршрутам, среди которых территории, освобожденные от курдов-боевиков.