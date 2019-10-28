Глава H&M назвал «ужасные» последствия призывов сократить потребление

Москва, 28 октября. Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что призывы к снижению потребления могут привести к «ужасным последствиям».

Размышлениями на тему миллиардер поделился в интервью Bloomberg, отметив, что способом, который предложила активистка из Швеции Грета Тунберг, нельзя решить накопившиеся экологические проблемы.

«Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь в будущем ужасные социальные последствия», — подчеркнул бизнесмен из Швеции.

Карл-Йохан Петерсон считает, что решать проблемы экологии, безусловно, надо. Однако это следует делать не мораторием на потребление, а различного рода экологическими инновациями.

«Помимо этого необходимо бороться с бедностью. Мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом», – констатировал генеральный директор H&M.

Изначально представители движения, вдохновленные Гретой Тунберг, призывали отказаться от полетов на самолетах, негативно влияющих на окружающую среду. Однако впоследствии это распространилось на многие другие отрасли.

Как напоминает «Газета.ru», ранее депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию выяснить, не финансировала ли Россия акции экологических активистов, которые проходят в Европе.