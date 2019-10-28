Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Глава H&M назвал «ужасные» последствия призывов сократить потребление

47
0 Оставить комментарий

Глава H&M назвал «ужасные» последствия призывов сократить потребление

Москва, 28 октября. Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что призывы к снижению потребления могут привести к «ужасным последствиям».

Размышлениями на тему миллиардер поделился в интервью Bloomberg, отметив, что способом, который предложила активистка из Швеции Грета Тунберг, нельзя решить накопившиеся экологические проблемы.

«Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь в будущем ужасные социальные последствия», — подчеркнул бизнесмен из Швеции.

Карл-Йохан Петерсон считает, что решать проблемы экологии, безусловно, надо. Однако это следует делать не мораторием на потребление, а различного рода экологическими инновациями.

«Помимо этого необходимо бороться с бедностью. Мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом», – констатировал генеральный директор H&M.

Изначально представители движения, вдохновленные Гретой Тунберг, призывали отказаться от полетов на самолетах, негативно влияющих на окружающую среду. Однако впоследствии это распространилось на многие другие отрасли.

Глава H&M назвал «ужасные» последствия призывов сократить потребление

Как напоминает «Газета.ru», ранее депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию выяснить, не финансировала ли Россия акции экологических активистов, которые проходят в Европе.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров