Слова Трампа об «убийстве» аль-Багдади остаются ложью, пока США не предъявят доказательств

Москва, 28 октября. Американист, доктор исторических наук Юрий Рогулев сомневается, что военные США уничтожили главу запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади.

Размышлениями на тему директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта поделился в интервью изданию «Политика сегодня», отметив, что Вашингтон не представил реальных доказательств уничтожения террориста.

«Что касается уничтожения Аль-Багдади, то сведения об этом появлялись многократно уже. Американцы давно за ним охотятся, но он всегда оставался живым. В последний раз выходил весной по видеосвязи», — заявил Рогулев.

«До конца сказать, насколько эта операция была успешной, мы не можем, пока не будут предоставлены реальные доказательства», — отметил доктор исторических наук.

Американист добавил, что Штаты предлагают поверить президенту Трампу на слово. Трамп, напомним, заявил, что тело аль-Багдади, который по версии американских военных подорвал себя, обезображено до неузнаваемости.

При этом, как утверждает хозяин Белого дома, личность руководителя «Исламского государства»1 удалось идентифицировать по анализу ДНК. При этом, откуда у Вашингтона есть образцы ДНК аль-Багдади, не уточняется.

Как напоминает «Газета.ru», в министерстве обороны России заявили, что не располагают доказательствами ликвидации главаря ИГИЛ1. Версию американцев поставили под сомнение и многие эксперты.

1 Организация запрещена на территории РФ.