В офисе Зеленского рассказали о вывозе оружия националистов из Золотого

Киев, 28 октября. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое во время спора Владимира Зеленского с националистами.

Об этом говорится в видеоролике, который Тимошенко опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook. На распространенных в Интернете кадрах речь идет о поездке главы украинского государства в Донбасс.

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — отмечено в ролике.

В видеозаписи также говорится, что Зеленский провел на юго-востоке Украины два дня, в течение которых знакомился с ситуацией, общался с местными жителями, а также с военнослужащими.

Встреча с националистами прошла на повышенных тонах: президент требовал от них завершения процесса разведения сил в Донбассе, в ответ они обвинили Зеленского в «капитуляции» и «сдачи огромной территории».

После этого лидер запрещенного в РФ батальона «Азов» Андрей Билецкий в опубликованном видеоролике пригрозил, что в случае выполнения решения президента в регион прибудут тысячи националистов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя угрозы Билецкого, отметила, что теперь весь мир видит, кто на самом деле блокирует Минские соглашения, сообщает «Газета.ru».