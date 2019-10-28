Захарова отреагировала на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Москва, 28 октября. Высказывания лидера запрещенного в РФ батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Размышлениями на темы дипломат поделилась в социальной сети Facebook, опубликовав соответствующий пост. Захарова отметила, что теперь весь мир видит, кто на самом деле блокирует Минские соглашения.

«Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС винили Россию в недостаточности усилий по реализации минских соглашений. Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве», — написала Захарова.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Как напоминает «Газета.ru», в выходные, сразу после посещения президентом Украины поселка Золотое в Донбассе, руководитель «Азова» выложил в Интернет свое видеообращение.

Глава украинского государства потребовал от националистов не мешать началу разведения войск, что, по мнению боевиков, будет означать «капитуляцию» и «сдачу огромной территории».

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — пригрозил президенту руководитель «Азова».

Позднее угрозы Билецкого прокомментировал член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков, назвав происходящее на Украине «двоевластием».