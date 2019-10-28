Чем выгодна Трампу ложь об «уничтожении» главаря ИГ аль-Багдади

Глава Белого дома Дональд Трамп в воскресенье объявил о том, что в ходе спецоперации в провинции Идлиб удалось якобы «ликвидировать» так называемого «террориста №1» — Абу Бакра аль-Багдади. Американский президент заявил, что никто из американских военных в ходе операции не пострадал, а вот террористы потеряли много людей, не считая самого предводителя. Примечательно, что это далеко не первое заявление о ликвидации, которое в последние годы делается об аль-Багдади. И ни одно из них не находило официального подтверждения. США не сочли нужным предоставить доказательств уничтожения главного исламского террориста, однако похвастаться на весь мир его «убийством» Трамп все же решился.

Фейк Трампа на фоне поражения США в Сирии

Член Совета Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что громкое заявление Трампа о ликвидации главаря ИГ1 — фейк. Он не исключил, что США нужны победы после политического поражения в Сирии, когда РФ и Турция без помощи США договорились о завершении операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков. Теперь Вашингтону срочно нужна реабилитация в глазах, прежде всего, американцев и ведущих союзников-вассалов в странах Европы.

«Это большая неправда, сказки, сделанные для того, чтобы реабилитировать позиции США в глазах как мировой общественности, так и в глаза собственного народа, собственных граждан», — отметил член СФ.

Ложь ради короны

Известный российский общественник, президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин согласился с тем, что сообщение о ликвидации опасного террориста – не более, чем политический информационный вброс. По его словам, слова Трампа прозвучали на фоне новой президентской избирательной кампании, которая сейчас активно набирает обороты в США.

«Во время избирательной гонки многие кандидаты пытаются спекулировать на теме Сирии», – напомнил Самонкин.

Как отметил эксперт, действующий лидер США Дональд Трамп, который намерен остаться у руля, хочет разыграть сирийскую карту.

«Трамп стремится остаться на второй срок, и поэтому он хочет показать всему миру, что ему удалось сделать то, что не удалось его предшественникам», — подчеркнул политолог.

Американцы своими действиями хотят показать, что именно они спасли Сирию от «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), хотя по факту это сделала Россия и сирийские войска.

«Цель фейка с «убийством» Багдади – поднять рейтинг Трампа, добавить ему политических очков, — резюмировал Самонкин. — Это хитрая игра Вашингтона», передает издание «ПолитРоссия».

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров также поставил информацию о «гибели» главаря ИГ под сомнение и объяснил, что американцам такие заявления могут быть выгодны после «не очень достойного бегства» военного контингента США из Сирии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент, политолог Владимир Шаповалов в интервью изданию «Слово и дело» также выразил мнение, что убийство аль-Багдади похоже на очередной американский фейк, необходимый для отвлечения внимания от кражи сирийской нефти. Эксперт отметил удивительную синхронизацию этих событий с выводом войск США из оккупированных курдскими боевиками районов Сирии, а также с обвинениями как в самой Америке, так и за ее пределами в адрес Трампа. Главе Белого дома вменяют в вину, что он предал интересы курдов, национальные интересы США, показал слабину и уступил Ближний Восток России.

«Все эти обвинения, которые являются частью внутриполитической борьбы между демократами и Трампом и, по сути, травлей Трампа со стороны демократической прессы, вызывают серьезные сомнения относительно того, что американцы вдруг в этот самый момент, когда они уходят из Сирии, или, во всяком случае, заявляют о том, что они ушли из отдельных районов Сирии, вдруг активизировались», — отметил политолог.

Спектакль Трампа в ожидании импичмента

В интервью изданию «ПолитЭксперт» доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета Сергей Серегичев призвал не верить голословным заявлениям Трампа.

Следует отметить, что в настоящее время в США решается вопрос об его импичменте. Вчерашнее выступление главы Белого дома в прямом эфире – это новость для внутреннего пользования. Трамп понимает это и демонстрирует, какой он замечательный лидер и главнокомандующий. Поэтому американцы могли ликвидировать кого угодно, даже пастуха, и заявить о том, что это был Аль-Багдади. Как отметил Серегичев, это просто спектакль, который Трамп срежиссировал в прямом эфире.

«Минобороны России не стали подыгрывать и ответили. Естественно, что Трамп не будет реагировать, потому что у него нет никаких доказательств убийства аль-Багдади», – резюмировал эксперт.

Добавим, эксперты и аналитики пришли к выводу, что спецоперация Штатов – фейк, слишком много в этой истории нестыковок. Федеральное агентство новостей привело этому семь доказательств, которые доказывают абсолютную нереалистичность предоставленной американцами версии. Среди них невозможность прохода вертолетов США над Сирией, странное поведение самого аль-Багдади и его окружения, а также странный авиаудар по дому главаря террористов.

В министерстве обороны Российской Федерации также заявили, что не располагают достоверной информацией о проведении США операции по уничтожению аль-Багдади. В ведомстве отметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.