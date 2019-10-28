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Курдские боевики заявили о ликвидации в Сирии помощника главы ИГ аль-Багдади

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Курдские боевики заявили о ликвидации в Сирии помощника главы ИГ аль-Багдади

Дамаск, 28 октября. Курдские боевики вооруженного формирования SDF заявили об уничтожении еще одного террориста «Исламского государства»1 (запрещенная в России организация) совместно с Соединенными Штатами. Командир SDF Мазлюм Абди утверждает, что террорист был уничтожен в районе Айн-эль-Бейда недалеко от города Джераблус на севере Сирийской Арабской Республики.

По его словам, речь идет об Абу Хасан аль- Мухаджире. Он имел репутацию «правой руки» аль-Багдади, о ликвидации которого ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Ранее министерство обороны РФ прокомментировало громкое заявление Трампа. В ведомстве сообщили, что не имеют достоверной информации об уничтожении главного исламского террориста. В МО РФ также указали на то, что в последние дни никаких авиаударов со стороны США на данной территории зафиксировано не было.

Представители экспертного сообщества поставили достоверность сообщения Белого дома под серьезное сомнение.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была инсценировкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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