Заявляя об «уничтожении» Аль-Багдади, Трамп готовится к предвыборной гонке в США

Москва, 28 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) Аббу Бакра аль-Багдади связано с приближающимися выборами в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Журналист полагает, что хозяин Белого дома надеется поднять свой личный рейтинг, имитируя успехи в борьбе с «Исламским государством»1. Джума напомнил, что Соединенные Штаты ранее уже неоднократно сообщали о смерти Багдади, но подобные заявления каждый раз оказывались ложными.

«У нас должны оставаться сомнения. Потому что нет ничего, кроме громких заявлений – ни фото, ни видео. Только слова людей, которые неоднократно вводили мировую общественность в заблуждение. Веры американцам нет, как в сказке про пастушка и волков. Поэтому тут больше вопросов, чем ответов», — заключил корреспондент ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы уничтожили главаря «Исламского государства» Аббу Бакра аль-Багдади. Хозяин Белого дома утверждает, что боевик «погиб как трус, а не как герой». В министерстве обороны России заявили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади. Версию американцев поставили под сомнение и многие эксперты.

Ранее Москва обвинила Вашингтон в бандитизме в Сирийской Арабской Республике. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что США занимаются в Сирии «международным государственным бандитизмом». Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.