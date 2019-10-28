Эксперт указал на ведущую роль России в противостоянии Турции и курдских террористов

Москва, 28 октября. Россия выступила в качестве арбитра в конфликте Турции и курдских террористов. Такое мнение высказал эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неприемлемости любых переговоров с террористами.

«Эрдоган демонстрирует решительность. Но не стоит забывать, что договоренности, достигнутые в Сочи 22 октября, выполняются. А на место, в безопасную зону, прибывает наша военная полиция. Вместе с сирийскими войсками она контролирует зону», — отметил Вавилов.

Специалист подчеркнул, что Россия внесла решающий вклад в снятие напряженности в регионе. Он отметил, что президент США Дональд Трамп сталкивается с критикой за недостаточно решительную политику в Сирии. Роль арбитра в конфликте взяла на себя Москва.

«Вклад России был решающим. Это все сейчас в мире признают. Сейчас многие говорят, что РФ фактически является арбитром. Американцы Трампа кроют со всех сторон, поскольку он уступил Ближний Восток. Для Эрдогана этот вариант самый подходящий — выполнение соглашений», — цитирует «ПолитЭксперт».

Ранее Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с целью очистить территорию от курдов-террористов. Боевики SDF декларировали своей целью борьбу с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Однако фактически они активно сотрудничали с боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

По итогам переговоров Турции и США Анкара приостановила операцию на 120 часов. При этом Эрдоган заявил о готовности возобновить военные действия в случае нарушения договоренностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.