Известный в России телеграмм-канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал комментарии пользователей Twitter, высмеявших президента США Дональда Трампа, заявившего об устранении главаря ИГИЛ1 (запрещена в России – Прим. ФАН) Абу Бакра аль-Багдади.

Так, администраторы канала привели сообщения пользователей американской соцсети, которые задали весьма правильные, но при этом очень неприятные для Трампа и его администрации вопросы: где тело убитого террориста? Когда он был ликвидирован на самом деле?

«Что-то как-то и в самой аСаШАй не верят в утренние сказки Трапа про ̶б̶е̶л̶о̶г̶о̶ ̶б̶ы̶ч̶к̶а̶ убитого террориста. «А тело где? В океан выкинул?», «Так когда его убили - вчера или в 2017-м?», «Если он был главарем, то кем руководил, если США уничтожили ИГИЛ несколько месяцев назад?». Что за хрень Белый дом нам пытается продать?» — задается вопросом администрация канала.

Выходит что в данном случае не только пресловутые «русские хакеры и тролли» могут издеваться над Трампом и его помощниками, но и вполне рядовые граждане США, которые уже не верят в то, что Америка может стать вновь великой. Другими словами, та цель, которую преследовали в Белом доме – восстановить подмоченную после исторических договоренностей между Россией и Турцией о завершении военной операции «Источник мира» репутацию Трампа и американской армии, не была выполнена.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп в эфире американских телеканалов сообщил о якобы успешной ликвидации главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Так, по его словам, спецназ провел «опасную и смелую» операцию на северо-востоке Сирии, во время которой было уничтожено большое количество помощников «террориста номер один». В самой операции было задействовано восемь вертолетов, которые хоть и встретились с локальным огнем, но успешно его подавили. При этом во время задания никто из военнослужащих армии США не пострадал, что очень подозрительно.

Сразу после сообщения американского лидера политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко заявил, что утверждения Белого дома о смерти аль-Багдади на самом деле вымысел, который помог главе Соединенных Штатов «получить политические очки после поражения на Ближнем Востоке».

«США, мягко говоря, обделались в Сирии, особенно после того, как они бросили курдов, которых они поддерживали очень долгое время. Трамп просто оценил медийную и общественную реакцию на эти события, понял, что все это преподносится как его трусость и неэффективность, даже несмотря на то, что отзыв войск был в его предвыборных обещаниях. Вот он и решил провести такую спецоперацию, причем совершенно не важно, была она в действительности, или не была. Если он в Twitter написал, значит, так оно и есть», — сказал Осташко.

Кроме того, редакция Федерального агентства новостей ранее опубликовала материал, в котором привела семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб главаря террористической организации «Исламское государство»11 Абу Бакра аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.