Эксперт объяснил, почему возможная смерть аль-Багдади не означает ликвидацию ИГИЛ

Москва, 28 октября. Возможная ликвидация главаря ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) Абу Бакра аль-Багдади не означает прекращение деятельности «Исламского государства»1. Такое заявление сделал глава Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

Специалист поставил под сомнение достоверность заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении аль-Багдади. Он напомнил, что Вашингтон уже не раз «хоронил» главаря ИГИЛ.

Кроме того, даже если это сообщение и соответствует действительности, говорить о прекращении деятельности «Исламского государства» оснований нет.

«Американцы хоронили аль-Багдади не один раз. Надо еще доказать, что это произошло на самом деле. В любом случае, как показывает практика, ликвидация одного из главарей абсолютно не равнозначна ликвидации активности соответствующей группировки. Это видно и по «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ) и по другим террористическим группировкам», — заключил Фитин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — цитирует RT

1 Организация запрещена на территории РФ.