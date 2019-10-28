Москва, 28 октября. Бездоказательные заявления США о ликвидации главаря ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади являются хамством. Об этом рассказал политолог Сергей Абрамов.

Об уничтожении главаря террористов сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Хозяин Белого дома также рассказал о подробностях операции. Если верить американскому лидеру, смерть аль-Багдади была «трусливой».

«Он погиб как трус, а не как герой», — цитирует газета «Известия».

Между тем, правдивость информации Вашингтона поставили под сомнение как российские власти, так и экспертное сообщество. Прежде всего, американская сторона не предоставила каких-либо доказательств ликвидации главаря ИГИЛ. Кроме того, версия событий Белого дома грешила нестыковками и противоречиями.

Абрамов отмечает, что это уже седьмое или восьмое «убийство» аль-Багдади.

«Они не могут предоставить никаких доказательств, кроме громких слов. Видео нет, фото нет. Есть непонятный тест ДНК, который непонятно кем и как взят. Короче, они просят нам поверить им на слово. Причем в случае с аль-Багдади уже не в первый раз, а в седьмой или восьмой. Это настоящее хамство — делать такие фейки и потом прилюдно ими же хвастаться», — убежден политолог.

Ранее кандидат исторических наук Сергей Шаповалов связал громкое заявление Белого дома о ликвидации аль-Багдади с кражей сирийской нефти. По его мнению, Вашингтон предпринял отвлекающий маневр. Действия США он сравнил с пастухом из известной притчи, который то и дело кричал «Волки!».

1 Организация запрещена на территории РФ.