Пушков заявил о двоевластии на Украине после угрозы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Москва, 28 октября. Угрозы главы вооруженного формирования «Азов» Андрея Билецкого ввести десять тысяч бойцов в Донбасс говорят о двоевластии на Украине. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, реальная власть на Украине сосредоточена в руках радикалов.

«Встает вопрос: кто определяет политику страны — Зеленский или Билецкий? Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры», — пишет сенатор в Twitter.

1 октября 2019 года Киев согласовал формулу Штайнмайера — план действий по установлению мира в Донбассе. Это вызвало недовольство националистов. Радикалы провели серию акций протеста в столице и в регионах под лозунгом «Нет капитуляции!». В итоге Украина не сумела выполнить свои обязательства по отводу войск и вооружений в Золотом и Петровском.

Ранее Владимир Зеленский посетил зону разведения сил в Донбассе, где пообщался с «ветеранами АТО». Судя по опубликованному видео, разговор прошел на повышенных тонах. Сам Зеленский признал, что «не увидел понимания» в глазах собеседников. Ранее глава вооруженного формирования «Азов» Андрей Билецкий пригрозил ввести десять тысяч бойцов в Донбасс, если Зеленский «выкинет ветеранов» из Золотого.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что сенатор Алексей Пушков ответил второму президенту Украины Леониду Кучме на критику формулы Штайнмайера.