Ученый объяснил, как операция Эрдогана против курдов-боевиков стабилизирует Ближний Восток

Москва, 28 октября. Военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдов-боевиков стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.

Он подчеркнул, что курдские вооруженные формирования дестабилизируют ситуацию в регионе. Образцов убежден, что опасность этого фактора не следует недооценивать. Страны, в которых компактно проживают курды, должны относиться к этому вопросу с должным вниманием. В качестве примера он сослался на сирийский опыт.

«После начала сирийской войны они сформировали боевые подразделения, которые вполне можно сравнить с бандами или террористическими подразделениями, и начали захватывать территории, добиваясь создания автономного государства», — цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что курды-боевики покинули зону безопасности в Сирии. Об этом писала Газета.ru.