Политолог уличил США в попытке скрыть кражу нефти за счет фейка об убийстве аль-Багдади

Москва, 27 октября. Заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади призвана скрыть кражу сирийской нефти американцами. Такого мнения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент, политолог Владимир Шаповалов.

Ученый убежден, что новость о якобы имевшей место ликвидации аль-Багдади — не более чем отвлекающий маневр. Он провел параллели со знаменитой притче о пастухе, который вводил общественность в заблуждение криками «Волки!». Когда же хищники действительно пришли, лгуну никто не поверил.

«Также и с американцами: очень часто они убивают террористов, а потом оказывается, что эти террористы не убиты. Сложно сказать, действительно ли убит аль-Багдади», — сказал Шаповалов.

Политолог добавил, что в последние годы США ввели «тренд» на видеофиксацию своих «героических» поступков. Тем не менее, видео по уничтожению аль-Багдади до сих пор не опубликовано. Шаповалов убежден, что, если подобная запись появится в дальнейшем, ее достоверность будет вызывать сомнения.

«Вполне возможно, что мы увидим через некоторое время некие кадры, в достоверности которых можно будет сомневаться, потому что если эти кадры уже есть, то почему их не продемонстрировать сейчас в качестве доказательства убийства аль-Багдади?», — цитирует эксперта «Слово и дело».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробности якобы имевшего место уничтожения террориста ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом писала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.