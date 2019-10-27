Эксперт объяснил, почему фэйк про ликвидацию аль-Багдади делали «идиоты из Госдепа»

Только конченные идиоты из Госдепа могли создать такую инсценировку гибели главы «Исламского государства»1 (запрещенной в России организации), которую может опровергнуть любой эксперт, знающий ситуацию в Сирии. Таким образом прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа про уничтожение лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади офицер спецназа в отставке и публицист Алексей Домбровский.

«Вся эта инсценировка — дело рук людей, которые если и служили, то уж точно не на Ближнем Востоке и в Сирии. Потому что только конченный идиот, насмотревшийся голливудских фильмов, смог бы сделать такую грубую подделку под спецоперацию. Начиная с места, где его взяли. Ничего, что там сидят, по сводкам того же США, люди, которые сами бы готовы были принести американцам голову Аль-Багдади? Потом участие вертолетов, которые в спецоперациях участвуют только в эпизоде эвакуации. В реальности работали бы либо агенты-внедренцы с долгим пребыванием в стане врага, либо дроны. На крайний случай — мобильный отряд спецназа, который бы заранее был на месте и брал бы его в «тихую». Наглый штурм в таких операциях — просто бред. Так что, я думаю, что весь этот фэйк придумали гражданские из Госдепа. Они такую «голливудщину» любят», — рассказал эксперт.

По его словам, о самых серьезных спецоперациях обычно никто и никогда не сообщает, даже американцы, поскольку после нее десятки раз проверяются все факты и уточняется, точно ли миссия выполнена и какие риски может принести подобная ликвидация.

«Поэтому наше ФСБ обычно сообщает журналистам о проведенных операциях через недели, а то и месяцы. Там же очень важно посмотреть, кого назначат следующим, можно ли ввести новых агентов в игру, пользуясь неразберихой, кто прибудет забрать тело и так далее. А тут прям отгремели на весь мир. Дилетантский бред и только», — уточнил офицер.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об очередной смерти главаря ИГ1 Аль-Багдади. По его словам, доблестные американские военные провели спецоперацию по ликвидации террориста 27 октября в провинции Идлиб. Трамп утверждает, что аль-Багдади забежал в тупиковый тоннель, «воя, плача и крича по пути», и там самоликвидировался вместе с тремя детьми. Никаких фото и видеодоказательств глава Белого дома, конечно, не предоставил, однако поспешил заверить, что результаты экспертизы дали «точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение — это был он». Кроме того, Трамп поблагодарил Россию за то, что та открыла воздушное пространство Идлибом.

Минобороны РФ в ответ заявило, что не располагает достоверной информацией о проведении США такой операции. Более того, в ведомстве указали, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было. Так или иначе, по мнению официального представителя министерства Игоря Конашенкова, очередная «смерть» аль-Багдади не имеет абсолютно никакого оперативного значения для обстановки в Сирии, не повлияет она и на действия оставшихся террористов в Идлибе.

Кроме этого, эксперты сходятся во мнении что ликвидация главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади – фейк и инсценировка Соединенных Штатов и их спецслужб. Этой «сенсацией» Дональд Трамп попросту захотел набрать себе политических очков перед выборами 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.