Как telegram-каналы отреагировали на фейк об очередной ликвидации Аль-Багдади

США похвастались очередным «уничтожением» главаря «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади, не предоставив ни единого доказательства. Telegram-каналы отреагировали на «убийство» главного исламского террориста, назвав заявление Трампа очередным фейком.

Так, telegram-канал «Контора» недоумевает по поводу того, что американцы не предоставили ни фото, ни видео рейда. Непонятно также, если личность аль-Багдади была подтверждена при помощи ДНК, с каким образцом проводилось сравнение. Кроме того, вызывает вопросы факт того, что делал в провинции Идлиб, находящейся под контролем враждебных ИГ1 группировок, исламский террорист.

Telegram-канал «Контора» пишет, что это очень сильно напоминает предвыборный трюк Обамы с уничтожением основателя и первого эмира международной исламистской террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Ироничный пост опубликовал telegram-канал «Джихад»:

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за операцию по уничтожению лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Также о своем участии в операции заявили Далай-лама, Зеленский и батальон «Азов».

Telegram-канал «Майор и генерал» также пишет, что «Трампу помогал готовить речь о ликвидации аль-Багдади продюсер Диснея. Очень страшный мультик можно будет снять потом».

«Чудеса какие, мать вашу. Аль-Багдади грохнули в Идлибе — где сидит Нусра (запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1 — Прим. ФАН) и нахрен он там никому не впился. Мухаджира — «пресс-секретаря ИГИЛ»1 — долбанули в Джераблусе, где уже года два как турки и ССАшники сидят. Нам однозначно пытаются подсунуть какую-то дичь…», — пишет telegram-канал Astra Militarum.

Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале также написал гневный пост после заявления Трампа.

«Бог с ним, с этим трамповским синопсисом будущего голливудского блокбастера (я бы на его месте быстренько к выборам и проспонсировал фильм). Но его слова о нефти — это огонь! У нас же принято попрекать, типа, пиндосня приходит с войной туда, где есть нефть. А пиндосня обычно в ответ — да мы демократию несем, свободу там, равенство — вот это все. А тут без всяких экивоков — вы там между собой сами разбирайтесь, а мы здесь за нефтью. Зачем вы оккупировали соседнюю страну по Днепр? Не ваше дело!»

Кроме того, сами же американцы высмеяли в соцсетях очередную «ливкидацию» главного исламского террориста, о чем хвастаются США. Многие из них требуют доказательства того, что аль-Багдади действительно был уничтожен.

«А тело где? В океан выкинул?», «Так когда его убили — вчера или в 2017-м?», «Если он был главарем, то кем руководил, если США уничтожили ИГИЛ несколько месяцев назад?», «Что за хрень Белый дом нам пытается продать?» — пишут американцы.

Ранее Трамп заявил, что аль-Багдади забежал в тупиковый тоннель, «воя, плача и крича по пути», и там самоликвидировался вместе с тремя детьми. Никаких фото и видеодоказательств глава Белого дома не предоставил, но заверил, что результаты экспертизы дали «точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение — это был он».

В Минобороны РФ подчеркнули, что не располагают достоверной информацией о проведении США такой операции. Более того, в ведомстве указали, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

Эксперты и политологи сошлись во мнении, что «уничтожение» Абу Бакра аль-Багдади – фейк и инсценировка Соединенных Штатов и их спецслужб. Этой «сенсацией» Дональд Трамп попросту захотел набрать себе политических очков перед выборами 2020 года.

Федеральное агентство новостей также выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была инсценировкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.