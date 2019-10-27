Эксперт объяснил, зачем Трамп запустил фейк о ликвидации аль-Багдади в Сирии

Москва, 27 октября. Достоверность заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ликвидации главаря ИГИЛ1 (запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади вызывает обоснованные сомнения. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, громкое заявление призвано замаскировать оккупационные планы Вашингтона в Сирии. В действительности Белый дом вовсе не интересует, жив этот человек, или нет. До этого Соединенные Штаты уже несколько раз «убивали» аль-Багдади.

«США «убивали» его за последние годы уже несколько раз – всякий раз, когда нужно было отвлечь внимание от своих махинаций или провалов», — сказал Коновалов.

Он добавил, что такая тактика была отработана ими в Пакистане, когда якобы была проведена операция по уничтожению Усамы бен Ладена. Если верить официальным источникам США, спецназовцы его убили, а тело захоронили в море».

Специалист отметил, что американцы не предоставили никаких доказательств смерти главаря ИГИЛ. Это обстоятельство не мешает им хвастать перед всем миром своим могуществом.

«Хотя практика показывает, что большинство террористических группировок создавали сами Соединенные Штаты», — заключил Коновалов.

Ранее заявление США о якобы имевшем место уничтожении главаря ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади прокомментировали в министерстве обороны России. В военном ведомстве отметили, что эта информация не подкреплена доказательствами.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — цитирует RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.