Эксперт объяснил тактику США в отношении нефти и курдских радикалов в Сирии

Москва, 28 октября. Тактику американских властей в отношении нефти и курдов-террористов в Сирии объяснил координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков.

Военнослужащие США возвращаются в Сирийскую Арабскую Республику через границу с Ираком. Американцы намерены продолжать поддерживать оккупацию нефтяных месторождений, несмотря на то, что Пентагон «развернул» приказ президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, заявив об их передислоцировании для продолжения якобы борьбы с террористами. В Сети также были опубликованы фотографии, которые демонстрируют возвращение американских войск.

Чтобы удерживать районы, где добывается нефть, американцы будут и дальше сотрудничать с курдскими вооруженными группировками и «бывшими» исламистами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Известно, что под контролем оккупантов находятся крупнейшие сирийские месторождения «Ат-Танак» и «Аль-Омар». В настоящее время джихадисты и американцы охраняют отправляемые в другие страны караваны с нефтью, в то время как курдские боевики добывают и перерабатывают сырье.

Все происходящее является тактикой Соединенных Штатов, уверен Дмитрий Егорченков. Своими действиями Пентагон создает ощущение, что солдаты ВС США откуда-то постоянно выходят.

«Это такая тактика американцев, которая начала уже в последнее время всеми читаться — заявлять о выходе, немножко передислоцироваться, потом возвращаться назад, потом заявлять об очередном убийстве али-Багдади, потом говорить о том, что не подтвердилось, потом опять выходить», — выразил мнение эксперт, напомнив, что США «уничтожали» главного исламского террориста около десяти раз.

С передвижением американских войск на территории Сирии происходит тоже самое, а также относительно сопредельных территорий, обратил внимание Егорченков. Примером служит Афганистан и Ирак, откуда американские военные также безостановочно выходят, но «до США не доезжают».

«Это, кстати говоря, полностью укладывается в предвыборные обещания господина Трампа. Он, заходя в Овальный кабинет Белого дома, говорил, что мы будем выводить войска отовсюду. Ну, вот видите, процесс вывода американских войск происходит безостановочно», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, эксперт напомнил, что на Ближнем Востоке часто происходит так, что, когда в одной стране вырастает число американских военных, они потом оказываются и в других странах. Он отметил, что в регионе в целом увеличивается военный потенциал США, передает издание «Инфореактор».

С началом боевых действий в Сирии нефтяная инфраструктура в провинции Дейр эз-Зор оказалась в руках разрозненных террористических группировок, а в 2014 году перешла под контроль ИГ. Основой нефтяного бизнеса террористов стали как Дейр-эз-Зор, так и примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака.

В 2017 году под предлогом «борьбы с ИГ» курдские бандформирования оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. Курды-боевики при содействии США собирались занять как можно больше стратегически важных нефтяных и газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре. В 2018 году был обнаружен один из маршрутов перевозки сирийской нефти через сирийско-иракскую границу. Прохождение колонны автоцистерн неоднократно фиксировалось на пути из Аль-Омара до военной базы США, расположенной в районе населенного пункта Аш-Шаддади. Нефть шла на экспорт через «серую зону» в районе иракского Синджара — причем известно, что свою долю имели и бандформирования ИГ, якобы утратившие прямой контроль над месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.