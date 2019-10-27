Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией

Дамаск, 27 октября. Российская военная полиция за сутки провела патрулирование сирийско-турецкой границы по трем маршрутам, среди которых территории, освобожденные от курдов-боевиков. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«Двадцать седьмого октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Аджами-Каракозак-Кобани-Коран и обратно; Камышли-Факира; Камышли-Сималька», — уточнил генерал-майор.

Ранее турецкие вооруженные силы начали операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с целью очистить территорию от курдов-террористов, захвативших ее в нарушение государственного суверенитета САР. Под видом «борьбы с терроризмом» боевики SDF чинили расправы над местным населением, активно сотрудничали с «Исламским государством»1 (запрещенная в России организация).

Накануне глава МИД Франции Флоранс Парли прокомментировала информацию об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.