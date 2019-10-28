Заявлением об «убийстве» аль-Багдади США попытались поднять свой рейтинг после провала в Сирии

Москва, 28 октября. США, заявляя об «убийстве» главаря ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади, пытаются поднять свой рейтинг, надеясь спасти свою сильно пошатнувшуюся репутацию после бегства американского военного контингента с сирийской территории, контролируемой курдами-боевиками. Соответствующее мнение выразил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», журналист и писатель Виктор Баранец.

США похвастались очередной «ликвидацией» главаря «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади. В своем официальном заявлении президент США Дональд Трамп заявил, что действовавшие на территории сирийского Идлиба военные спецслужбы США и провели операцию по уничтожению главного исламского террориста.

Следует отметить, что военные США неоднократно заявляли о ликвидации аль-Багдади, ни разу не предоставив никаких доказательств. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», журналист и писатель Виктор Баранец обратил внимание на то, что сегодняшнее заявление об убийстве боевика прозвучало уже в девятый раз.

«Я подсчитал. Каждый раз, когда объявлялось об уничтожении аль-Багдади, делались оговорки, которые прозвучали и сейчас: «по всей вероятности», «нельзя исключать», «скорее всего», «очень возможно» и так далее, — отреагировал на очередное хвастовство США эксперт. — Все это мы читали много раз, а аль-Багдади, как феникс из пепла, возникал в том или другом районе Сирии или Ирака».

Как отметил Баранец, США пытаются поднять свой рейтинг, надеясь спасти свою сильно пошатнувшуюся репутацию после бегства своего военного контингента с сирийской территории, контролируемой курдскими террористами. Поэтому из Белого дома «выпорхнула» вся эта информацию об уничтожении аль-Багдади.

«Видимо, для того, чтобы была возможность как-то подправить рейтинг США, была проделана некая операция, которую нам, собственно, и показали, — выразил мнение Виктор Баранец. — Там было много шума, огня, и в итоге вот такой позитивный финал — срублена голова терроризма».

США в очередной раз не предоставили никаких доказательств ликвидации террориста. Мир бы охотно поверил в уничтожение аль-Багдади, если бы американцы предъявили труп убитого террориста.

«Вот когда это стопроцентное доказательство будет предъявлено, тогда можно будет говорить, что американцы действительно «срубили голову» ИГИЛу», — резюмировал эксперт, сообщает издание «Народные новости».

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была инсценировкой. Нелепо звучат заявления американцев, согласно которым боевик не взялся за оружие при виде военных США, а активировал пояс смертника. Странно выглядит и отсутствие ранений у американцев после активации пояса шахида исламским боевиком. Кроме того, вертолетам американских ВВС каким-то неведомым образом удалось подлететь к сирийскому Идлибу, в котором, как известно, имеются современные ЗРК и летательные аппараты.

В министерстве обороны Российской Федерации также заявили, что не располагают достоверной информацией о проведении США операции по уничтожению аль-Багдади. В ведомстве отметили, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.