Клинцевич посоветовал Зеленскому употребить власть, чтобы закончить войну в Донбассе

Москва, 27 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо проявить решительность, чтобы закончить конфликт в Донбассе. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что уступки националистам обернутся сдачей позиций Киева, что, в свою очередь, поставит крест на народном доверии к главе Украины.

«Думаю, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он действительно хочет покончить с войной в Донбассе, надо, наконец, власть употребить. В истории, к сожалению, нередки случаи, когда без этого просто не обойтись. Украина сегодня как раз переживает именно такой переломный момент», — сказал Клинцевич.

1 октября Украина согласовала формулу Штайнмайера — мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако под давлением националистов президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, поставивших под сомнение искренность намерений Киева.

Украинские власти не сумели обеспечить отвод своих сил и вооружений. Этому помешали радикалы, пообещавшие занять позиции ВСУ, если те их оставят.

Накануне Зеленский побывал в зоне разграничения, где встретился с националистами. Радикалы общались с президентом Украины в пренебрежительной манере. Сам Зеленский назвал диалог «эмоциональным».

Ранее лидер радикальной группировки «Азов» Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому введением в Донбасс группировки войск в десять тысяч человек. Националист добавил, что его бойцы не оставят Золотое. Об этом писала Газета.ru.