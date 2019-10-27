Сатановский усомнился, что «убитый» американцами аль-Багдади мог находиться в Сирии

Москва, 27 октября. Главарь запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 Абу Бакар аль-Багдади находился в иракской провинции Анбар, и совершенно непонятно, что могло заставить его перебраться в Сирию, и тем более находиться в тылу враждебной игиловцам террористической группировки, контролирующей зону сирийской провинции Идлиб, заявил политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Он напомнил, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) всегда бескомпромиссно уничтожала террористов ИГ1, как главных конкурентов за власть в Сирии. Учитывая этот факт, пребывание аль-Багдади в Идлибе выглядит совсем неправдоподобно.

«Минобороны в своих сомнениях на этот счет абсолютно право», — подчеркнул он в комментарии изданию «Политика сегодня».

Однако, по мнению Сатановского, для американского лидера Дональда Трампа главным в этой истории с фейковой ликвидации аль-Багдади был пиар, ведь совершенно неслучайно очередная «смерть» главаря ИГ совпала с грядущей предвыборной гонкой в Штатах.

Сам Трамп, к слову, никаких фото или видеодоказательств уничтожения террориста не предоставил, но заверил, что экспертиза показала, что «это точно он». Тело аль-Багдади, по его данным, было обезображено до неузнаваемости: он подорвал себя с помощью пояса смертника. В Минобороны РФ заявили, что Штаты не предупреждали Москву о спецоперации в Идлибе. Более того, в последние несколько дней никаких ударов по этой территории со стороны ВВС США или авиасил западной коалиции, зафиксировано не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.