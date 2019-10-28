Сирия, 28 октября. Курдские группировки обстреляли город Азаз к северу от Алеппо. ВКС РФ и САА отреагировали на очередные нарушения джихадистами перемирия на востоке провинции Идлиб. Радикалы SDF**** покидают окрестности Амуды в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку опорных пунктов террористов в предместьях Серакиба после очередных нарушений боевиками перемирия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный артиллерийский огонь по исламистам к востоку от Идлиба.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): уверяет, что ликвидировала танк войск САР на окраине Кабаны.

Курдские вооруженные формирования: покидают окрестности Амуды в Северной Хасаке в рамках вывода своих радикалов из создаваемой Анкарой и Москвой безопасной зоны.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): сообщил, что Фонд имени Ахмата Кадырова провел гуманитарную акцию в Алеппо.

Провинция Латакия

Как утверждает связанный с джихадистами Twitter-канал (@MasarPressNet), террористы исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Кабана к северо-востоку от Латакии. Эти сведения, однако, пока нуждаются в проверке. Стоит подчеркнуть, что дислоцирующиеся в этом горном районе и на многих других участках фронта на окраинах «Большого Идлиба» бандгруппы постоянно нарушают действующий в зоне деэскалации режим тишины. Их обстрелам подвергаются как позиции правительственных войск САР, так и мирные кварталы вблизи линии разграничения.

Провинция Алеппо

Сотрудники Фонда имени Ахмата Кадырова провели благотворительную акцию в Алеппо, передает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. В ходе мероприятия местным жителям была выдана в сумме одна тонна хлеба. Российская сторона регулярно направляет гуманитарную помощь населению различных регионов арабской республики. Спецкорреспондент ФАН в САР часто освещает данные мероприятия. Среди последнего он прислал эксклюзивные кадры с акции в провинции Эс-Сувейда, где гражданам были выданы продукты питания и школьные наборы.

Курдские боевики Сирийских демократических сил (SDF) обстреляли город Азаз к северу от Алеппо, сообщает портал Baladi News. Огонь велся преимущественно из артиллерийских орудий. Данный населенный пункт находится под контролем протурецких формирований. Тем самым радикалы SDF продолжают выпады против Анкары и ее союзников, несмотря на свои обязательства покинуть создаваемую турками зону безопасности на севере САР за Евфратом.

Провинция Идлиб

Армия САР и ВКС РФ отреагировали на недавние обстрелы террористических бандформирований в восточной части провинции Идлиб и нанесли ответные удары по укрепленным районам джихадистов в этой местности. Так, по информации Masar Press Agency, армейские подразделения САА выпустили артиллерийские снаряды по расположениям боевиков недалеко от поселения Тель Аль-Султан. Тем временем российская военная авиация провела бомбардировку опорных пунктов террористов в предместьях города Найраб, расположенного в западных окрестностях Серакиба. В настоящий момент устанавливаются сведения об объеме урона, причиненного радикалам «Ан-Нусры» и аффилированных с ней вооруженных формирований.

Провинция Хасака

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, террористы «Демократических сил» выводят свои отряды из окрестностей Амуды, находящейся вблизи границы на севере провинции Хасака. Между тем российские силы готовятся разместить там подразделения военной полиции в рамках соглашений с Турцией, в соответствии с которыми страны будут вести совместное патрулирование и следить за безопасностью внутри сформированного коридора. В настоящее время полицейские из РФ уже понемногу продвигаются к шоссе Алеппо – Хасака, по которому будет пролегать южная граница создаваемой безопасной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.