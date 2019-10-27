«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ



Москва, 27 октября. Московский «Спартак» разгромил столичный «Локомотив» со счетом 3:0 в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счетом 3:0. Первый гол забил на 57-й минуте встречи забил Эсекьель Понсе. Второй гол на 79-й минуте записал на свой счет Джордан Ларссон. И на 81-й минуте он же оформил дубль и отправил в ворота «железнодорожников» третий безответный мяч.

Отметим, что для Доменико Тедеско это первая победа в качестве главного тренера «Спартака».Теперь красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 29 очками находится на третьей позиции.

2 ноября «Уфа» примет красно-зеленых на своем поле, а «Спартак» 4 ноября сыграет с тульским «Арсеналом», напоминает газета «Известия».