Сирия, 28 октября. США заявили о ликвидации лидера ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб. САА взяла под контроль как минимум шесть населенных пунктов вблизи границы с Турцией. Один из турецких солдат погиб в стычках с курдами-террористами в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в оккупированном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли шесть населенных пунктов на севере Хасаки.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА в Северной Латакии.

Курдские вооруженные группировки: обстреливали позиции протурецких формирований в северной части Хасаки и Ракки; заявили об уничтожении 22 союзников Турции.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли одного из солдат под огнем курдских террористов восточнее Рас аль-Айна в Хасаке.

Соединенные Штаты: заявили об уничтожении главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе; осуществили боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре в районах нефтяных полей.

Провинция Латакия

В Северной Латакии в течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между правительственными войсками и джихадистами бандгрупп вооруженной оппозиции, поддерживаемых «Джебхат ан-Нусрой»1***. Согласно информации новостного портала Baladi-News, артиллерийским обстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепрайоны исламистов недалеко от города Кабана, располагающегося в Туркоманских горах. До сих пор не поступало никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне над оккупированными курдскими радикалами территориями возобновили вылеты ВВС западного альянса, возглавляемого Соединенными Штатами. Как передавал Twitter-канал (EuphratesPost), военные самолеты осуществляли мониторинг обстановки поблизости от крупнейших нефтяных полей Сирии ат-Танак и аль-Омар. Как известно, США осуществляет незаконный вывоз сирийской нефти в соседние государства, расхищая природные ресурсы страны. Более того, грубый способ добычи нефтепродуктов, применяемый курдскими террористами, приводит к их постепенному истощению.

Поступали данные о новом нападении террористов «Исламского государства»1 в районе Абу-Кемаля. По неподтвержденной информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), боевики организовали вылазку в Сирийской пустыне, пробравшись со стороны соседней провинции Хомс, где долгое время скрывались на оккупированной США территории так называемой зоны безопасности. Позднее тот же источник заявлял о нападении боевиков недалеко от Меядина, однако эти сведения также не подтвердились.

В город Хшам, расположенный на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, была доставлена партия гумпомощи от российского Центра по примирению враждующих сторон. Жители получили 500 наборов с продовольствием.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки Соединенные Штаты заявили о последствиях спецоперации, проведенной поблизости от населенных пунктов Бариша и Хаттан в Северном Идлибе. Новостной портал Newsweek сообщал, что США организовали высадку спецназа в данном районе, выявив местонахождение высокопоставленного главаря «Исламского государства» по прозвищу Абу Бакр аль-Багдади. Как утверждалось, задержать предполагаемого лидера ИГ не удалось, поскольку он и две его жены активировали на себе пояса смертников. Дональд Трамп заявил о том, что ДНК-исследование якобы подтвердило личность аль-Багдади. Однако военные эксперты усомнились в том, что ЦРУ изначально могло иметь чистый образец ДНК «халифа», чтобы проводить подобный сравнительный анализ.

По словам Трампа, воздушное пространство для США было будто бы открыто российской стороной, что, однако, не получило подтверждения от Минобороны РФ, представители которого сообщили о том, что не располагают достоверной информацией о проведении операции. О своем участии в поиске аль-Багдади также заявляли курдские боевики. Так, бывший член Рабочей партии Курдистана (РПК) и командующий SDF Мазлум Абди утверждал, что члены возглавляемой им группировки действовали вместе с силами США. Позднее местные активисты сообщили о том, что во время спецоперации были убиты семь мирных жителей, включая трех женщин и ребенка. По другим данным, погибли трое детей.

Боевики вооруженной оппозиции продолжили провоцировать столкновения с правительственными подразделениями на линии разграничения сил сторон. Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) передавал, что исламисты «ан-Нусры» и подконтрольных ей бандформирований ударили по населенному пункту Мадайя. После этого боевые вылеты в оккупированных районах возобновили российские ВКС, которые атаковали военные объекты радикалов в окрестностях городов Сармин и Тафтаназ.

Поступали сведения о пожаре в населенном пункте Сармада. Возгорание произошло на объекте, где осуществлялась торговля нефтепродуктами. Огонь был потушен лишь спустя 11 часов. К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал.

Провинция Ракка

В северной части провинции вновь фиксировались столкновения к северо-востоку от города Айн-Исса. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), курдские террористы и протурецкие бойцы вели бои вблизи населенного пункта Шаракрак. Никаких сведений о потерях сторон все еще не поступало.

Во второй половине дня военный источник в Twitter (NotWoofers) заявлял о прибытии к Айн-Иссе конвоя из 50 автомобилей российской военной полиции, который позднее направился в сторону сирийско-турецкой границы. Как известно, передислокация в этот район дополнительных отрядов полицейских РФ призвана способствовать выходу курдских бандгрупп из зоны операции «Источник мира», которая была прекращена в рамках меморандума, заключенного Москвой и Анкарой.

Провинция Хасака

В северной части региона в течение дня продолжились перестрелки на линии соприкосновения между курдскими боевиками и протурецкими силами. По сведениям военного источника в сети Twitter (SR_yOKA), Отряды народной самообороны (YPG) вновь открыли огонь на востоке от ранее освобожденного Рас аль-Айна, в результате чего был убит один из турецких солдат. Позднее курдский информационный портал ANF News заявлял, что у населенного пункта Зирган погибли 22 протурецких бойца, а также были захвачены несколько единиц военной техники. Тем не менее официального подтверждения эта информация не получила. Позднее Twitter-канал (thiqanewsagency) сообщал об уничтожении шести курдских террористов вблизи деревни Аль-Амират.

Напомним, в случае если курдские боевики сохранят присутствие в северных районах САР до вечера вторника, Анкара готова возобновить операцию «Источник мира», о приостановке которой удалось договориться Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 22 октября.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) заняла еще шесть населенных пунктов, ранее находившихся в оккупации курдских боевиков. Новостное агентство Al Masdar News заявляло о переходе под контроль сил САР деревень аль-Касра, Абу-Расин, Ум-Хармала, Баб аль-Хейр, Ум-Ашба и аль-Асадия. Напомним, в рамках российско-турецкого меморандума, в приграничные районы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники, которые должны способствовать выводу курдских бандгрупп за пределы тридцатикилометровой зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.