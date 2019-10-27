Сирия, 27 октября. Сотрудники ЦПВС РФ обеспечили доставку гумпомощи в город Хшам в Дейр-эз-Зоре. Почти 1,5 тысячи сирийцев вернулись в САР за сутки. Протурецкие силы заявили об уничтожении шести курдских боевиков в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап разминирования местности в провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелу САА в южной части Идлиба; задержали трех медиа-активистов на границе между Идлибом и Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: застрелили одного из мирных жителей в поселении Арида Эджайль на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: уничтожили шесть курдских боевиков в северной части Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Российский Центр по примирению враждующих сторон заявил о проведении новой гуманитарной акции в провинции Дейр-эз-Зор. В соответствии с предоставленными ЦПВС данными, гумпомощь была доставлена в населенный пункт Хшам, расположенный на линии разграничения с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) на левом берегу Евфрата. Среди нуждающихся жителей были распределены 500 наборов с продовольствием общим весом почти в 2,5 тонны. Кроме того, стало известно о том, что при поддержке РФ были восстановлены шесть жилых домов в деревне эт-Тибни, а также реконструировано здание школы в населенном пункте эль-Кишма.

Провинция Даръа

Была опубликована информация о числе беженцев, вернувшихся в Сирию за последние сутки. По данным ЦПВС, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» перешли 305 человек, включая 92 женщин и 155 детей. Еще 1017 сирийцев, среди которых 305 женщин и 519 детей, прибыли в Даръа из Иордании через пограничный переход «Насиб». Напомним, поток беженцев увеличился после того, как летом прошлого года территория провинции Даръа, а также соседней эль-Кунейтры полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе операции «Базальт».

Отмечается, что в регионе прошел еще один этап работ по разминированию местности. Были уничтожены СВУ, обнаруженные в тайниках джихадистов в окрестностях населенных пунктов эль-Харра и Джасим.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает атаковать опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции в южных районах Идлиба. Артиллерийским обстрелам сил САР подверглись позиции террористического альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1***, недалеко от городов ат-Тах, Тахтайя и ар-Рафа.

Между тем боевики «ан-Нусры» возобновили задержания гражданских лиц на оккупированной территории. Так, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под стражей оказались медиа-активисты Ясер ат-Тарраф, Моханнад аль-Дани и Хаммуди аль-Дани. Отмечается, что их задержали в момент проезда через контрольно-пропускной пункт вблизи города Дейр-Баллут, расположенного на границе между Алеппо и Идлибом. Местонахождение арестованных пока не было установлено.

Провинция Ракка

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в северной части провинции в районе поселения Арида Эджайль произошло убийство одного из местных жителей по имени Халиль Хамад. Отмечается, что он погиб во время стрельбы «Демократических сил Сирии» (SDF). О том, по какой причине курдскими боевиками был открыт огонь, пока неизвестно. Напомним, в рамках российско-турецкого соглашения, которое поддержал президент САР Башар Асад, курдские бандформирования должны покинуть зону на границе с Турцией до вечера 29 октября, чтобы избежать начала новой военной операции Турции.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что восточнее Рас аль-Айна не прекращаются взаимные обстрелы на линии разграничения сил поддерживаемых Турцией формирований и курдских радикалов. По информации Twitter-канала (thiqanewsagency), позиции Отрядов народной самообороны (YPG) подверглись минометному обстрелу в районе населенного пункта Аль-Амират, в результате чего были убиты как минимум шесть курдских боевиков. Напомним, ранее СМИ, подконтрольные SDF и YPG, в свою очередь, публиковали неподтвержденные сведения об убийстве 22 протурецких бойцов. Кроме того, поступали сведения о гибели одного из военнослужащих вооруженных сил Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.