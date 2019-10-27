Трамп отвлекает американцев от импичмента «смертью» аль-Багдади, заявил эксперт

Москва, 27 октября. Заявление президента США Дональда Трампа об уничтожении главаря ИГИЛ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади голословно, считает политолог Сергей Серегичев.

Трамп поблагодарил Россию за якобы имевшее место участие в операции против лидера ИГ1 в провинции Идлиб. В Минобороны России опровергли его слова, в ведомстве подчеркнули, что достоверной информации о проведении США операции в Идлибе нет.

Российские военные потребовали предоставить неопровержимые доказательства ликвидации аль-Багдади.

«Минобороны России не стали подыгрывать и ответили. Трамп не будет реагировать, потому что у него нет доказательств смерти аль-Багдади», – прокомментировал специалист, его слова передает «ПолитЭксперт».

При этом Серегичев считает, что аль-Багдади уже ни на что не влияет. Американцы пытаются представить информацию о его «смерти» как большой успех.

На самом деле Трамп просто хочет отвлечь внимание общественности от новостей об импичменте, объяснил политолог. Внутриполитическая ситуация США по-прежнему очень сложная, резюмировал Серегичев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа об аль-Багдади. Он призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.

В экспертном сообществе также усомнились в гибели главаря террористов в Сирии. Политологи считают, что «смерть» аль-Багдади сейчас выгодна США.

1 Организация запрещена на территории РФ.