США могли инсценировать убийство аль-Багдади, чтобы вернуться в регион, считает Исаев

Москва, 27 октября. США могли инсценировать убийство главаря запрещенной в России группировки ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади, чтобы вернуться в регион, считает директор общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

Эксперт напомнил, что за последнюю неделю США крайне серьезно подорвали свою международную репутацию, поэтому американскому лидеру понадобилась срочная победа в САР. По мнению Исаева, так глава Белого дома надеялся вернуть США в ближневосточную повестку в качестве ведущего игрока.

Напомнил Исаев и о том, что заявления о якобы ликвидации Аль-Багдади на протяжении последних лет не раз звучали с разных сторон, но при этом не было ни единого случая, чтобы эти заявления были подкреплены какими-то доказательствами.

Теперь, если Штаты не предоставят подтверждение смерти главаря ИГ, это нанесет серьезный урон по американской репутации не только на Ближнем Востоке, но во всем мире. В связи с этим Исаев не исключил варианта распада различных американских коалиций и создания новых полюсов геополитической реальности.

«Нам стоит понаблюдать в ближайшие дни за рабочей неделей и международной риторикой, а также за доказательствами Соединенных Штатов Америки и после этого делать соответствующие выводы», — подытожил Исаев в комментарии Newinform.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тело Аль-Багдади было сильно изуродовано, но результаты экспертизы говорят о том, что это точно он. Правда, никаких фото или видеодоказательств ликвидации боевика он не предоставил.

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что это шоу Трампу потребовалось из-за грядущих выборов. Штаты, действительно, сдают свои позиции в ближневосточном регионе, все ключевые решения принимаются без их участия.

Так, 22 октября президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании, направленный на стабилизацию обстановки на границе Сирии и Турции, где Анкара с 9 октября проводила операцию против курдских террористов.

Стороны договорились, что российская военная полиция и сирийские пограничники обеспечат отвод курдских боевиков на расстояние 30 км от созданной Турцией зоны безопасности, после чего военные РФ вместе с турецкими ВС начнут патрулирование данной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.