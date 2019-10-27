Русская супервумен: как Мария Захарова продвигает российский патриотизм за рубежом

Официального представителя МИД России Марию Захарову западные СМИ называют то «привлекательнейшей персоной Кремля», то «новой русской супервумен». Достигать успехов в дипломатии Марии помогают жесткость, яркая индивидуальность и патриотизм.

Назначение Захаровой на пост директора Департамента информации и печати ознаменовало новую веху в дипломатии: министерство иностранных дел России словно заговорило на другом языке: привычный скучный официоз остался в прошлом, теперь российский дипкорпус всегда высказывается интересно, четко и по делу. Возглавляемый Марией департамент уже давно стал главным генератором информационных поводов как в России, так и за рубежом.

Смену «дипломатического» стиля с официального на более острый заметили не только в России. Немецкая газета Handelsblatt заметила, что новый яркий способ ведения переговоров, который ввела в моду Захарова, распространился на все ведомство, и даже определенным образом повлиял на главу МИД Сергея Лаврова. Мария с немецкими журналистами согласна — Россия должна идти в ногу со временем и учитывать зарубежный опыт, в том числе, в дипломатии.

Однако у Захаровой нашлись и критики. Редактор «радио Свобода» Ярослав Шимов назвал публицистический слог Захаровой «патриотичным», как будто быть патриотом оскорбительно, сравнил ее выступление с передовицами советских газет и обвинил в излишней агрессии. С Шимовым можно спорить или соглашаться, однако ясно одно: благодаря Захаровой МИД РФ стал одним из самых обсуждаемых ведомств в мире.

Ее действия и высказывания на посту официального представителя министерства иностранных дел не остались незамеченными: в 2017 году первый в ее карьере «Орден Дружбы» Марии вручил лично президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Марию Захарову отличает «высочайший уровень мастерства, умение работать с полной самоотдачей и добиваться поставленных целей».

По мнению Захаровой, никакие политические взгляды не должны противоречить желанию выполнить главную дипломатическую миссию — служение России. Говоря о патриотических ценностях, отец Марии, бывший дипломат Владимир Захаров, напомнил, что самое важное для дипведомства — интересы Родины.

«Патриотизм, служение интересам страны — это то, что отличает дипломатов во все времена. Главное — правильно эти интересы осознавать», — считает он.

Взгляды отца Мария разделяет в полной мере, а потому стремится сделать образ России на международной арене ярким, бескомпромиссным и решительным, совсем как она сама.