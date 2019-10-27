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Минобороны РФ дало понять, что Москва не доверяет словам Трампа о «смерти» аль-Багдади

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Минобороны РФ дало понять, что Москва не доверяет словам Трампа о «смерти» аль-БагдадиМосква, 27 октября. Заявление Минобороны России об операции США по «уничтожению» главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади говорит о том, что Москва не воспринимает всерьез слова американского лидера Дональда Трампа о «ликвидации» террориста в сирийском Идлибе. Такое мнение выразил директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», кандидат юридических наук Никита Исаев.

По мнению Исаева, российское военное ведомство продемонстрировало, что Москва не признает очередную «гибель» аль-Багдади.

 «Полагаю, что если США не представят необходимые доказательства о ликвидации главаря ИГ1, то позиция РФ в лице главы государства не заставит себя ждать. И это будет серьезная дискредитация США и президента Дональда Трампа лично», — отметил он в беседе с «НьюИнформ».

Эксперт также выразил мнение, что в свете последних событий, которые произошли в Сирии, уничтожение лидера ИГ обеспечило бы США «возврат в ближневосточную повестку в качестве ведущего игрока».

В связи с последним замечанием Исаева можно отметить, что редакция Федерального агентства новостей ранее также отмечала, что Вашингтону после политического поражения в Сирии для восстановления репутации нужны победы. Российско-турецкие договоренности о завершении операции «Источник мира», заключенные без помощи США, нанесли Америке серьезный репутационный удар, и теперь государству необходимо срочно реабилитироваться, прежде всего, в глазах американцев и ведущих союзников в странах Европы.

Подтвердил ликвидацию главаря ИГ американский лидер.

Однако в России информацию об этом восприняли скептически. В Минобороны РФ рассказали, что не располагают достоверной информацией о проведении США в Идлибе такой операции и отметили отсутствие доказательств, которые наверняка должны были бы существовать в случае реальной ее реализации. 

Позицию российского военного ведомства поддержали многие эксперты, которые также не готовы слепо доверять громким заявлениям Соединенных Штатов. 

Минобороны РФ дало понять, что Москва не доверяет словам Трампа о «смерти» аль-Багдади

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «НьюИнформ»
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