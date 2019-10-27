Минобороны РФ дало понять, что Москва не доверяет словам Трампа о «смерти» аль-Багдади

Москва, 27 октября. Заявление Минобороны России об операции США по «уничтожению» главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади говорит о том, что Москва не воспринимает всерьез слова американского лидера Дональда Трампа о «ликвидации» террориста в сирийском Идлибе. Такое мнение выразил директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», кандидат юридических наук Никита Исаев.

По мнению Исаева, российское военное ведомство продемонстрировало, что Москва не признает очередную «гибель» аль-Багдади.

«Полагаю, что если США не представят необходимые доказательства о ликвидации главаря ИГ1, то позиция РФ в лице главы государства не заставит себя ждать. И это будет серьезная дискредитация США и президента Дональда Трампа лично», — отметил он в беседе с «НьюИнформ».

Эксперт также выразил мнение, что в свете последних событий, которые произошли в Сирии, уничтожение лидера ИГ обеспечило бы США «возврат в ближневосточную повестку в качестве ведущего игрока».

В связи с последним замечанием Исаева можно отметить, что редакция Федерального агентства новостей ранее также отмечала, что Вашингтону после политического поражения в Сирии для восстановления репутации нужны победы. Российско-турецкие договоренности о завершении операции «Источник мира», заключенные без помощи США, нанесли Америке серьезный репутационный удар, и теперь государству необходимо срочно реабилитироваться, прежде всего, в глазах американцев и ведущих союзников в странах Европы.

Подтвердил ликвидацию главаря ИГ американский лидер.

Однако в России информацию об этом восприняли скептически. В Минобороны РФ рассказали, что не располагают достоверной информацией о проведении США в Идлибе такой операции и отметили отсутствие доказательств, которые наверняка должны были бы существовать в случае реальной ее реализации.

Позицию российского военного ведомства поддержали многие эксперты, которые также не готовы слепо доверять громким заявлениям Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.