Расселенный дом тушат пожарные в центре Уфы

УФА, 27 октября. Крупный пожар по повышенному номеру сложности тушат в центре Уфы на улице Гоголя. По данным ГУ МЧС по Башкирии, здесь загорелся нежилой расселенный дом.

В ведомстве предупредили об угрозе распространения огня на соседние здания. На месте происшествия работают 13 сотрудников личного состава МЧС и пять пожарных расчетов.