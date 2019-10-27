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Расселенный дом тушат пожарные в центре Уфы

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Расселенный дом тушат пожарные в центре Уфы

УФА, 27 октября. Крупный пожар по повышенному номеру сложности тушат в центре Уфы на улице Гоголя. По данным ГУ МЧС по Башкирии, здесь загорелся нежилой расселенный дом.

В ведомстве предупредили об угрозе распространения огня на соседние здания. На месте происшествия работают 13 сотрудников личного состава МЧС и пять пожарных расчетов. 

«Ведутся работы по тушению горящего здания и защите рядом стоящих. Информация оперативная, подлежит уточнению», — сообщил представитель главка МЧС в комментарии РИА Новости. 

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Источник: РИА Новости
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